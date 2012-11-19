《中国金融债发行日程表》--11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== 进出口行 *147.4 3 *3.80% 固息金融债 11/13-11/20 *200 7 *4.17% 固息金融债 11/13-11/22 国开行 *至多60 *1 *周二招标 *固息金融债 *11/21-11/22 *3 *5 *7 *10 *建设银行 50 10 周二簿记建档 固息次级债 11/20-11/22 (0939.HK) 350 15 (601939.SS) (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权) *宁波银行 10 10 周四簿记建档 固息次级债 11/22-11/26 (002142.SZ) 20 15 (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权) *上汽集团 8.3629 -- 11/26簿记建档 优先A级ABS -- 财务公司 1.137 优先B级ABS 0.5 次级ABS (两优先档ABS均为一年定存基准浮息) *中国银行 15 -- 11/26簿记建档 优先A-1档ABS -- (601988.SS) 10.13 优先A-2档ABS (3988.HK) 2.87 优先B档ABS 2.6154 次级档ABS (三优先档ABS均为一年定存基准浮息) 注: *表示新增.(完) --整理 林疏影; 审校 曹巍浩
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。