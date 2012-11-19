《中国金融债发行日程表》--11月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== 进出口行 *147.4 3 *3.80% 固息金融债 11/13-11/20 *200 7 *4.17% 固息金融债 11/13-11/22 国开行 *至多60 *1 *周二招标 *固息金融债 *11/21-11/22 *3 *5 *7 *10 *建设银行 50 10 周二簿记建档 固息次级债 11/20-11/22 ( 0939.HK ) 350 15 ( 601939.SS ) (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权) *宁波银行 10 10 周四簿记建档 固息次级债 11/22-11/26 ( 002142.SZ ) 20 15 (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权) *上汽集团 8.3629 -- 11/26簿记建档 优先A级ABS -- 财务公司 1.137 优先B级ABS 0.5 次级ABS (两优先档ABS均为一年定存基准浮息) *中国银行 15 -- 11/26簿记建档 优先A-1档ABS -- ( 601988.SS ) 10.13 优先A-2档ABS ( 3988.HK ) 2.87 优先B档ABS 2.6154 次级档ABS (三优先档ABS均为一年定存基准浮息) 注: *表示新增.(完) --整理 林疏影; 审校 曹巍浩