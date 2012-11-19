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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:54 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模         期限     票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)    (年)
========================================================================
进出口行     *147.4         3       *3.80%    固息金融债  11/13-11/20
             *200           7       *4.17%    固息金融债  11/13-11/22
国开行      *至多60        *1      *周二招标 *固息金融债 *11/21-11/22   
                           *3
                           *5
                           *7
                          *10
*建设银行    50            10     周二簿记建档 固息次级债  11/20-11/22  
(0939.HK)   350            15
(601939.SS)  (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权)
*宁波银行    10            10     周四簿记建档 固息次级债  11/22-11/26
(002142.SZ)  20            15    
             (两品种可全额回拨,分别在第五和第10年末附发行人提前赎回权)    
*上汽集团     8.3629       --   11/26簿记建档 优先A级ABS      --
财务公司      1.137                           优先B级ABS
              0.5                             次级ABS
             (两优先档ABS均为一年定存基准浮息)
*中国银行    15            --   11/26簿记建档 优先A-1档ABS    --  
(601988.SS)  10.13                            优先A-2档ABS
(3988.HK)     2.87                            优先B档ABS
              2.6154                          次级档ABS
             (三优先档ABS均为一年定存基准浮息)

  注: *表示新增.(完)  

  --整理 林疏影; 审校 曹巍浩

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