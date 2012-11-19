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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:05 BJT

〔全球金市〕美元走软提振金价持坚,投资者关注美国财政悬崖谈判

路透新加坡11月19日电---金价周一上涨,因美元由上一个交易日的高点回落,且中东紧张局势和美国围绕解决财政悬崖的谈判也给金价提供支撑.金价上周下跌1%.

亚洲股市周一上涨,因市场乐观预期美国政界人士将达成折衷妥协,从而避开财政悬崖.美元指数.DXY由周五所及的两个月高点下跌,有利推升以美元计价的大宗商品价格.

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