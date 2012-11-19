版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:06 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月19日

路透上海11月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年11月19日-11月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
  
  无
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131]
  ========================================================================================
  2.基金发行
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

  信诚理财7日盈  信诚基金        中国银行     招商银行、银河证券等     11/15-11/22
  债券基金

  易方达月月利   易方达基金      农业银行     农业银行                 11/16-11/22
  理财债券基金

  华安日日鑫     华安基金        建设银行     交通银行、信达证券等     11/16-11/22
  货币基金

  天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

  银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

  平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

  金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     招商银行、安信证券等     11/5/-11/30
  等权重ETF联接基金 

  金鹰货币市场   金鹰基金        建设银行     交通银行、广州证券等     11/19-12/3
  基金

  博时安心收益     博时基金      建设银行     中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
  定期开放债券基金

  华夏海外收益   华夏基金        建行银行     中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5
  债券基金 

  银华中证中票     银华基金      中国银行     建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7
  50指数债券基金 

  摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券      11/12-12/7 
  华鑫量化配置                      摩根大通银行

  国联安中债     国联安基金      浦发银行     交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
  信用债指数基金

  国投瑞银       国投瑞银基金    中国银行     建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
  纯债基金

  广发纯债基金   广发基金        工商银行     建设银行、广发证券等     11/12-12/7

  中银纯债基金   中银基金        招商银行     中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10

  兴全商业模式   兴业全球基金    光大银行     招商银行、兴业证券等     11/12-12/12
  优选股票基金

  东方央视财经   东方基金        农业银行     建设银行、银河证券等     11/19-12/14
  50指数基金

  南方安心保本   南方基金        招商银行     工商银行、华泰证券等     11/22-12/18
  混合基金
  ========================================================================================
  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  财政部          至多200  3/5年     电子储蓄国债     11/10-11/19
  财政部          260      50年      固息国债         11/15-11/19
  国家电网        100    7/10年      固息企业债       11/20-11/21
  建设银行        400     10/15年    固息次级债       11/20-11/22
  (0939.HK)(601939.SS)
  财政部          260       5年      固息国债         11/22-11/26     第14期五年品种续发
  进出口银行      147.4     3年      固息金融债       周二
  中国石化        100     九个月     超短期融资券     周二
  (0386.HK)(600028.SS)
  中信证券         50      三个月    短期融资券       周三
  (600030.SS)(6030.HK)
  国开行      至多300   1/3/5/7/10年 固息金融债       周四
  进出口行        200       7年      固息金融债       周四
  ========================================================================================
  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
   央票到期    逆回购到期     合计

    150        -2,420       -2,270 
  ========================================================================================
  5.中央国库现金商业银行定期存款到期
  --------------------------------------------------
     期数         金额(亿元)    期限     到期日     

   2012年第八期      400       三个月    周四
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  中国电信         中期票据           100            周六(17日)
  (0728.HK)(CHA.N)    
  进出口行         固息金融债         300            周日(18日)
  财政部           固息记账国债       276.3          周一
  财政部           储蓄国债           150            周二
  中信证券         短期融资券          50            周四
  (600030.SS)(6030.HK)

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
  =======================================================================================
  2.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
  =======================================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐