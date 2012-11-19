《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月19日

路透上海11月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年11月19日-11月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 信诚理财7日盈 信诚基金 中国银行 招商银行、银河证券等 11/15-11/22 债券基金 易方达月月利 易方达基金 农业银行 农业银行 11/16-11/22 理财债券基金 华安日日鑫 华安基金 建设银行 交通银行、信达证券等 11/16-11/22 货币基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30 等权重ETF联接基金 金鹰货币市场 金鹰基金 建设银行 交通银行、广州证券等 11/19-12/3 基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 华夏海外收益 华夏基金 建行银行 中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5 债券基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/7 华鑫量化配置 摩根大通银行 国联安中债 国联安基金 浦发银行 交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 信用债指数基金 国投瑞银 国投瑞银基金 中国银行 建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 纯债基金 广发纯债基金 广发基金 工商银行 建设银行、广发证券等 11/12-12/7 中银纯债基金 中银基金 招商银行 中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10 兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12 优选股票基金 东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14 50指数基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 至多200 3/5年 电子储蓄国债 11/10-11/19 财政部 260 50年 固息国债 11/15-11/19 国家电网 100 7/10年 固息企业债 11/20-11/21 建设银行 400 10/15年 固息次级债 11/20-11/22 ( 0939.HK )( 601939.SS ) 财政部 260 5年 固息国债 11/22-11/26 第14期五年品种续发 进出口银行 147.4 3年 固息金融债 周二 中国石化 100 九个月 超短期融资券 周二 ( 0386.HK )( 600028.SS ) 中信证券 50 三个月 短期融资券 周三 ( 600030.SS )( 6030.HK ) 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 进出口行 200 7年 固息金融债 周四 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 150 -2,420 -2,270 ======================================================================================== 5.中央国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第八期 400 三个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国电信 中期票据 100 周六(17日) ( 0728.HK )( CHA.N ) 进出口行 固息金融债 300 周日(18日) 财政部 固息记账国债 276.3 周一 财政部 储蓄国债 150 周二 中信证券 短期融资券 50 周四 ( 600030.SS )( 6030.HK ) 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞