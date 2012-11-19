〔路透基点〕丽新制衣国际敲定8亿港元俱乐部贷款--RLPC

路透香港11月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,丽新制衣国际已在本月初敲定一项8亿港元(1.03亿美元)三年期俱乐部贷款.

消息人士称,参与此项俱乐部贷款的包括东亚银行、创兴银行和华侨银行(OCBC Bank).

不久前,丽新发展于10月末敲定了22亿港元三年期贷款案,该案的各银行承贷金额缩减逾30%,因为超额认贷达到逾60亿港元.

该笔22亿港元贷款案的综合收益约为250个基点,利率为香港银行间拆放款利率(Hibor)加码200个基点.循环信贷的部分有40个基点的承诺费.(完)