《汇市简讯》美元/瑞郎买单在0.9420至0.9400间

0823GMT * 美元/瑞郎卖单在0.9470和0.9490-00,停止单在其上方 * 回到200日移动均线上方,但趋势线趋平表明将陷入区间波动 * 行权价在0.9400的期权将在纽约交易时段到期 * 欧元/瑞郎买单在1.2035-40,停止单位于其下方 * 1.2020-25和1.2000-10挂有买单,卖单则在1.2075-80和1.2090-00 (完) --编译 洪曦;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=