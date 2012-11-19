《汇市简讯》今日有大量欧元/美元和欧元/英镑期权到期

0842GMT * 较多欧元/美元期权今日到期,行权价在1.2720和1.2750 * 大量欧元/英镑期权到期,行权价在0.8000、0.8010和0.8020 * 英镑/美元期权行权价在1.5900;瑞郎/美元期权行权价在0.9400;澳元/美元期权行权价在1.0375, 1.03885和1.0420 * 美元/日圆期权行权价在80.90、81.0和81.25;英镑/日圆期权行权价在129.00;澳元/日圆行权价在83.00和86.00. (完) --编译 洪曦;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=