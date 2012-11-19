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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:59 BJT

〔标题新闻〕马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上月同期减少1.2%至759,452吨--船货调查机构SGS

注:SGS为Societe Generale de Surveillance的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N08Z120]

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