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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 17:47 BJT

〔标题新闻〕国美电器前九个月亏损6.867亿元人民币,因营收下滑、成本上升以及电商业务亏损

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH9E8LU016]

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