〔中国债市〕现券涨势不坠,交易机构多倾向于"短平快"操作

路透北京11月19日电--中国银行间债市周一现券持续现涨势,高票息信用债和流动性较好的利率债均有表现.市场人士表示,流动性整体宽松,海外风险情绪低迷,加之当前债券供给压力不大,均推动现券收益率连续下探;不过,收益率大幅下探空间或有限,故交易机构多倾向于"短平快"操作.

"今天反弹啊!资金成本便宜,欧美问题没那么好解决,四季度的(新债)供给量也比较低,"北京一大型银行交易员称.

上海一大型券商交易员亦表示,相较高等级信用债,高票息更受机构青睐,无论是城投债,还是产业债,概莫能外.

银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值继续呈小幅波动走势,仅七年以下中低评级品种略有下行.[ID:nSB2106535]

不过上海交易员也指出,当前信用债较利率债高出的利率,较历史平均水平并不多,加之年底资金面还存变数,没有高等级债的带动,料行情也不会很大,故交易机构多倾向于"短平快"操作.

上述大行交易员也表示,虽然当前海外风险情绪持续低迷,但国内经济和通胀水平都显示出小步向上的态势,其认为收益率下行的空间有限.

银行间资金市场周一早盘隔夜加权利率CN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹约30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.[CN/CN]

剩余期限约6.80年的固息国债120016券最新报价对应收益率CN120016=CFXM为3.3930%/3.3850%,上日尾盘为3.4100%/3.3950%..

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.1619 3.1960

上日 2.2780 2.9044

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9650/2.9000

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9210/2.8681

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3720/3.3040(完)

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