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市场报道 | 2012年 11月 19日 星期一 17:14 BJT

〔标题新闻〕意大利9月工业订单较上月下滑4.0%,为1月以来最大跌幅,8月时为上升0.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8IQ01I]

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