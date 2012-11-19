〔路透基点〕中信资源控股4亿美元贷款案将于周四签署--RLPC

路透香港11月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,中信资源控股(Citic Resources Holdings Ltd)4亿美元三年期定期贷款案将在本周四签订.

正如此前的报导,该融资获得17家银行超额热烈认购之后,目标规模已由原来的2亿美元提高至4亿美元.

牵头行兼簿记行为:瑞穗实业银行(1.27亿美元)、台湾银行(4,000万美元)、合作金库银行国际金融业务分行(4,000万美元)、国泰世华银行(3,000万美元)、以及中国信托商业银行(3,000万美元).

第一商业银行承贷3,000万美元,共享牵头行头衔.

九家银行以共同主办行的身份参贷.除台湾中小企业银行承贷1,500万美元外,其他八家银行均分别承贷1,000万美元.这八家银行是高雄银行、永丰银行、彰化商业银行、远东国际商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、台中商业银行及台湾新光商业银行.

板信商业银行和华泰银行分别承贷500万美元和300万美元,担任高级经理行.

这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点,附带第二年末赎回权.

受邀参贷银行档次为:

承诺3,000万美元或以上者,综合收益270个基点,获先付费用180基点,并获得牵头行头衔;

承诺2,000万-2,900万美元者,综合收益265个基点,获先付费用165基点,并获得主办行头衔;

承诺1,000万-1,900万美元者,综合收益260个基点,获先付费用150基点,并获得共同主办行头衔.