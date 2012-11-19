〔路透基点〕中信资源控股4亿美元贷款案将于周四签署--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,中信资源控股(Citic Resources Holdings Ltd)4亿美元三年期定期贷款案将在本周四签订.
正如此前的报导,该融资获得17家银行超额热烈认购之后,目标规模已由原来的2亿美元提高至4亿美元.
牵头行兼簿记行为:瑞穗实业银行(1.27亿美元)、台湾银行(4,000万美元)、合作金库银行国际金融业务分行(4,000万美元)、国泰世华银行(3,000万美元)、以及中国信托商业银行(3,000万美元).
第一商业银行承贷3,000万美元,共享牵头行头衔.
九家银行以共同主办行的身份参贷.除台湾中小企业银行承贷1,500万美元外,其他八家银行均分别承贷1,000万美元.这八家银行是高雄银行、永丰银行、彰化商业银行、远东国际商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、台中商业银行及台湾新光商业银行.
板信商业银行和华泰银行分别承贷500万美元和300万美元,担任高级经理行.
这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点,附带第二年末赎回权.
受邀参贷银行档次为:
承诺3,000万美元或以上者,综合收益270个基点,获先付费用180基点,并获得牵头行头衔;
承诺2,000万-2,900万美元者,综合收益265个基点,获先付费用165基点,并获得主办行头衔;
承诺1,000万-1,900万美元者,综合收益260个基点,获先付费用150基点,并获得共同主办行头衔.
--编译 王洋;审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。