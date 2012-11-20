《交易视点》中国转债短期存下跌风险,中期则有机会--中信证券

路透北京11月20日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，转债市场年内存在下跌风险，明年一季度谨慎乐观，当前时点投资者仍需控制转债仓位，如果要增持，12月中下旬可能是较好的时点。

建议仍以防御为主，重点配置兼具防御性和进攻性的石化转债、南山转债，适当持有中行转债，少量持有工行转债和国投转债。

**维稳行情结束,市场对股市短期看法偏谨慎**

四季度以来，A股的走势和我们的预期基本一致，即由于维稳行情的存在，10月份出现反弹行情，但时间和空间都较小，考虑到IPO潜在供给量较高、机构和产业资本减持、美国财政悬崖等因素，十八大召开后股市存在较大的下跌风险。

维稳行情现已结束，市场对于年内A股市场的短期看法总体偏空，也存在一些分歧。

（1）中性偏谨慎的看法认为，经济出现弱复苏，但股市资金面和企业资金面堪忧，对年内股市持谨慎态度。

（2）悲观的看法认为，经济复苏可能是幻象，年内股市存在进一步下跌的风险。

（3）乐观的看法认为，经济复苏将持续，在外需的改善和人民币近期升值的影响下，国内流动性将得到改善，企业信心增强，利好于股票市场。

我们倾向于认为，当前经济已经弱复苏，但考虑到海外风险因素，未来经济能否持续回升还有待观察，同时资金面谈不上乐观，因此对年内股市的看法中性偏谨慎。

**转债短期有下跌风险,机会在一季度**

转债市场短期存在下跌风险，机会在一季度。基于年内对股市中性偏谨慎的看法，预计转债市场短期存在下跌风险，但低估值转债的下跌空间不大，投资者将根据2013年一季度的转债走势预期来决定当前转债的配置结构。

目前来看，2013年一季度经济处于“弱增长、低通胀”的可能性较大，债市走势将比较平稳，转债估值继续位于低位，股市表现仍然是决定性因素。

我们预计2013年一季度股市将出现结构性行情，高估值的中小市值股票在产业资本减持压力下存在较大的下跌风险，低估值的蓝筹周期股受益于基金仓位调整和可能的信贷集中投放，将存在上涨机会。

因此，对正股多数属于估值较低的蓝筹周期行业的A股转债市场，我们对其明年一季度的表现谨慎乐观。

**转债策略建议**

考虑到转债市场年内存在下跌风险，明年一季度谨慎乐观，当前时点投资者仍需控制转债仓位，如果要增持，12月中下旬可能是较好的时点。

对于已经持有的转债，如果仓位较重，从控制机会成本角度考虑，可以考虑适当减持；如果仓位不重，则当前减持必要性不大。

在券种选择方面，建议仍以防御为主，重点配置兼具防御性和进攻性的石化转债、南山转债，适当持有中行转债，少量持有工行转债和国投转债。(完)

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