《交易视点》中国转债短期存下跌风险,中期则有机会--中信证券

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，转债市场年内存在下跌风险，明年一季度谨慎乐观，当前时点投资者仍需控制转债仓位，如果要增持，12月中下旬可能是较好的时点。
建议仍以防御为主，重点配置兼具防御性和进攻性的石化转债、南山转债，适当持有中行转债，少量持有工行转债和国投转债。
**维稳行情结束,市场对股市短期看法偏谨慎**
四季度以来，A股的走势和我们的预期基本一致，即由于维稳行情的存在，10月份出现反弹行情，但时间和空间都较小，考虑到IPO潜在供给量较高、机构和产业资本减持、美国财政悬崖等因素，十八大召开后股市存在较大的下跌风险。
维稳行情现已结束，市场对于年内A股市场的短期看法总体偏空，也存在一些分歧。
（1）中性偏谨慎的看法认为，经济出现弱复苏，但股市资金面和企业资金面堪忧，对年内股市持谨慎态度。
（2）悲观的看法认为，经济复苏可能是幻象，年内股市存在进一步下跌的风险。
（3）乐观的看法认为，经济复苏将持续，在外需的改善和人民币近期升值的影响下，国内流动性将得到改善，企业信心增强，利好于股票市场。
我们倾向于认为，当前经济已经弱复苏，但考虑到海外风险因素，未来经济能否持续回升还有待观察，同时资金面谈不上乐观，因此对年内股市的看法中性偏谨慎。
**转债短期有下跌风险,机会在一季度**
转债市场短期存在下跌风险，机会在一季度。基于年内对股市中性偏谨慎的看法，预计转债市场短期存在下跌风险，但低估值转债的下跌空间不大，投资者将根据2013年一季度的转债走势预期来决定当前转债的配置结构。
目前来看，2013年一季度经济处于“弱增长、低通胀”的可能性较大，债市走势将比较平稳，转债估值继续位于低位，股市表现仍然是决定性因素。
我们预计2013年一季度股市将出现结构性行情，高估值的中小市值股票在产业资本减持压力下存在较大的下跌风险，低估值的蓝筹周期股受益于基金仓位调整和可能的信贷集中投放，将存在上涨机会。
因此，对正股多数属于估值较低的蓝筹周期行业的A股转债市场，我们对其明年一季度的表现谨慎乐观。
**转债策略建议**
考虑到转债市场年内存在下跌风险，明年一季度谨慎乐观，当前时点投资者仍需控制转债仓位，如果要增持，12月中下旬可能是较好的时点。
对于已经持有的转债，如果仓位较重，从控制机会成本角度考虑，可以考虑适当减持；如果仓位不重，则当前减持必要性不大。
在券种选择方面，建议仍以防御为主，重点配置兼具防御性和进攻性的石化转债、南山转债，适当持有中行转债，少量持有工行转债和国投转债。(完)
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--整理 钟华; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。