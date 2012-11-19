路透伦敦11月19日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 美元/日圆:上周大涨后,目前55日线相对强弱指标(RSI)出现空头背离,暗示市场涨势过猛和过快.美元/日圆料很快出现回落/转势;若回撤到80.80/90日圆区域,将再度吸引买盘.然而,如果美元/日圆跌破80.26-80日圆区间的底端,将触发大量停损卖单.

* 欧元/美元:市场在55日/233日移动均线下方交投越久,未来持续走低的可能性就越大.实际上,鉴于市场自1.2803美元开始已经(在小时图上)形成五浪模型,所以有可能修正走势的高点已经过去.因此,我们主张日内持温和偏空观点.

* 欧元/英镑:明显已经确立略为偏空的信号(可能是头肩顶形态的右肩位置),未来有可能会跌穿55日移动均线区间.

纽约 当日 今年来 2011年

0937GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2766 1.2742 +0.19 -1.38 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.22 81.26 -0.05 +5.56 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.70 103.50 +0.19 +4.15 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9438 0.9450 -0.13 +0.66 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5898 1.5883 +0.09 +2.34 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9994 1.0011 -0.17 -1.95 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0378 1.0341 +0.36 +1.50 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8137 0.8123 +0.17 +4.53 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.250 84.040 +0.25 +7.13 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.110 65.970 +0.21 -44.69 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 129.12 129.07 +0.04 +8.02 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2735 1.2735 +0.00 -2.98 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 洪曦/田建华

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