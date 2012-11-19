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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 18:03 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)   年利率       主体评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)   
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*潍坊东兴建设      13         7        6.88%            AA     11/20-11/22   齐鲁证券
发展有限公司                 (第3-7年每年末偿还20%本金)                      德邦证券
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芜湖新马投资公司    8         7        7.18%            AA-    11/14-11/20   华林证券
                             (第3-7年每年末偿还20%本金)   
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大连德泰控股公司   15         7        6.50%            AA+    11/15-11/21   国泰君安
                              (第3-7年每年末偿还20%本金)
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株洲云龙发展       10         7 簿记建档区间6.50%-7.50% AA     11/19-11/21   中信建投
投资控股集团                  (第3-7年每年末偿还20%本金)
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宁夏宝丰能源集团    4         7     前五年7.20%         AA     11/19-11/21   东兴证券
                             (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 
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成都高新投资集团    7         7 簿记建档区间6.00%-7.00% AA+    11/20-11/22    中信建投
                             (第3-7年每年末偿还20%本金)
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营口沿海           16         7        7.08%            AA     11/16-11/22    国泰君安
开发建设公司                                                                  广州证券           
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江苏张家港经济     10         7        6.98%            AA     11/16-11/22   中银国际   
开发区实业总公司              (第3-7年每年末偿还20%本金)
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贵阳市工业投资集团 17         7 簿记建档区间6.30%-6.80% AA     11/19-11/23   银河证券
                    (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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伊犁国资           12         6        6.70%             AA     11/19-11/23  信达证券
                             (第3-6年每年末偿还25%本金) 
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河南铁路投资公司   28        10     前七年6.38%          AA+    11/19-11/23  中原证券       
                    (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)   国开证券
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启东国资           15        10 簿记建档区间7.30%-8.00% AA     11/20-11/23   中信建投
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯

  
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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