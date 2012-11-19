〔路透基点〕澳门米高梅五年期贷款的二级市场折价幅度扩大--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,澳门米高梅五年期20亿美元贷款的二级市场报价已从面值的98-99%拓宽至96%.该项贷款于上月末入市交易.
在该案签字之前,曾以1,000-2,000万美元测试二级市场的需求.
基于逾四倍的杠杆比率,最初的利率为前六个月较Libor加码250个基点,若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点,若杠杆比率为3-3.5倍,加码降至200个基点,若杠杆比率低于3倍,则加码幅度为175个基点.
原始联贷中,对承贷2亿美元的,支付200个基点的先付费用;对承诺1.5亿美元的,支付150个基点的先付费用;对承诺1亿美元的,支付100个基点的先付费用;对承诺5,000万美元的,支付75个基点的先付费用.(完)
--编译 王洋; 审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。