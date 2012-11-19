〔路透基点〕澳门米高梅五年期贷款的二级市场折价幅度扩大--RLPC

路透香港11月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,澳门米高梅五年期20亿美元贷款的二级市场报价已从面值的98-99%拓宽至96%.该项贷款于上月末入市交易.

在该案签字之前,曾以1,000-2,000万美元测试二级市场的需求.

基于逾四倍的杠杆比率,最初的利率为前六个月较Libor加码250个基点,若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点,若杠杆比率为3-3.5倍,加码降至200个基点,若杠杆比率低于3倍,则加码幅度为175个基点.

原始联贷中,对承贷2亿美元的,支付200个基点的先付费用;对承诺1.5亿美元的,支付150个基点的先付费用;对承诺1亿美元的,支付100个基点的先付费用;对承诺5,000万美元的,支付75个基点的先付费用.(完)