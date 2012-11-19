《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月3日
路透3月3日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88904人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.78 7.70 2.45 南玻 11.53 5.99 2.17 深康佳 4.48 2.84 1.77 S
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路透3月3日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88904人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.78 7.70 2.45 南玻 11.53 5.99 2.17 深康佳 4.48 2.84 1.77 S
路透3月3日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.9 1.085 2.52 大众交通 6.42 0.727 1.28 永生投资 14.12 1.57 1.30 老凤祥
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。