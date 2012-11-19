〔美国热股〕BioMimetic Therapeutics获Wright收购,早盘暴涨近70%

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透11月19日电---骨科器械生产商Wright Medical Group Inc (WMGI.O)将以3.80亿美元现金加股票的方式,收购BioMimetic TherapeuticsBMTI.O,以获得该再生药物企业的骨移植产品.
BioMimetic Therapeutics周一早盘暴涨69.88%,报7.08美元;Wright Medical则下跌1.85%,报19.64美元.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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