〔欧元债市〕美国财政悬崖将得到解决的乐观情绪冷却对避险德债的买需

* 美国避免财政悬崖磋商的乐观基调损及德债的避险吸引力

* 德债收益率仍处于历史低位

* 欧元区财长将批准向希腊发放贷款导致德债收益率攀升至1.4%

路透伦敦11月19日电---德国公债周一走低,因市场乐观认为美国政策制定者将在避免拖累经济成长的支出削减和增税方面将取得进展,但希腊和西班牙债务问题限制跌幅.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖".[ID:nSB2105523].财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元.

德债期货FGBLc1跌31个跳动点至143.00,尽管测试上周交投区间142.83至143.48的低端,但仍牢牢陷于区间内.

美国总统奥巴马赢得连任确认了美国两级分化的政治版图,降低了日益逼近的财政危机轻松得到解决的可能性.

这一问题今日推动德债收益率重新跌向历史低位,希腊获得急需援助贷款的不确定性,以及对西班牙何时求助的担忧也提供了额外的支撑.

欧元区财长将于周二开会,讨论任何解决希腊债务问题.这是国际贷款人为解决希腊债务问题召开的最新一次会议,部分贷款人急切地希望在向希腊发放更多贷款前,找到该国债务问题的长期解决方案.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬3个基点,报1.36%,但仍存在跌向8月初以来区间低端的倾向,分析师称,如果决策者达成协议,德债收益率有进一步攀升的空间.

10年期德债和西班牙公债ES10YT=TWEB收益率差收窄10个基点,至455个基点,主要受德债收益率攀升推动.

西班牙表示,将于周四标售35亿欧元公债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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