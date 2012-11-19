〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受技术性买盘和美元走弱提振

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透11月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨1.6%,录得两周半来的最大单日涨幅,得益于技术性买盘,以及美元疲弱刺激投资者买入小麦等风险资产.
指标12月玉米期货合约CZ2周一盘中升越20日移动均线切入位,收盘在该重要技术水准上方,为11月1日以来首见.
美国农业部(USDA)周一公布,截止11月15日当周出口检验小麦1,435万蒲式耳,高于前一周的946.3万蒲式耳,略高于1,000-1,400万蒲式耳的预估.[ID:nSB8578851]
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五下午公布,投机客减持小麦净多仓22%,至6月末以来的最低水平.[ID:nSB2105443]
指标12月玉米期货合约CZ2结算价上涨11-3/4美分,报每蒲式耳7.38-3/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为292,194口.(完)
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--编译 肖群英;审校 李军
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