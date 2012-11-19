〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,市场乐观预期美国预算磋商将达成协议

路透多伦多11月19日电---加元兑美元周一走强,触及逾一周来最高,因市场憧憬美国立法者将将就应对财政困境的解决方案达成一致,助推风险资产上涨.

加元追随股市的涨势,股市普遍摆脱上周大跌的颓势反弹,因迹象显示美国有望避免明年初开始实施的6,000亿美元增税减支措施,从而让该国免遭重陷衰退的厄运.美国是全球最大的经济体,也是加拿大的主要贸易伙伴.

"加元再度受风险人气推动上扬,至少在今天是如此,几个月前市场的风险意愿非常强劲,"道明证券外汇策略师Greg Moore说.

加元也受到商品价格上涨的提振,石油、黄金和铜均走高,部分得益于美国将达成预算协议的预期.[O/NCN][GOL/HCN][MET/LCN]

加元兑美元CAD=D4周一收报0.9966加元,或1.0034美元,高于上周五北美市场的1.0010加元,或0.9990美元.

Scotiabank外汇策略师Camilla Sutton指出,加元兑美元在100日移动均线切入位0.9939加元至1.0018加元之间交投.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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