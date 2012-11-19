〔加拿大股市〕收高1.37%,受美国预算磋商乐观情绪提振

路透多伦多11月19日电---加拿大主要股指周一跳涨超过1%,原材料和能源类股领涨,因市场预期美国可避免预算危机,进而推动大宗商品价格上涨.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖",即便他们增税并削减支出,可能令达成协议的难度加大.[ID:nSB2105523]

"我们周五开始看到一些有关解决美国财政悬崖问题的新闻标题,今天又有一些相关后续报导,"PI Financial Corp资深投资组合经理Levente Mady说.

"这不仅推动股市,而且普遍惠及大宗商品、外汇和其他市场,"他并称在历史上,美国感恩节假期当周趋于上涨.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高162.68点或1.37%,报12,040.40.大盘10大类股全部上涨.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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