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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 06:34 BJT

全球外汇市场11月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(二)

-- - 日本央行结束为期两天的政策会议

-- - 欧元集团在布鲁塞尔召开会议

0700 - 瑞士10月贸易数据

0700 - 德国10月生产者物价指数(PPI)

0900 - 挪威第三季国内生产总值(GDP)

1100 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在伦敦发表演说

1245 - 美国11月17日当周ICSC/高盛连锁店销售

1330 - 美国10月房屋开工年率

1355 - 美国11月17日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表讲话

1715 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表题为"经济复苏和经济政策"的讲话

2350 - 日本10月贸易收支和进出口数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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