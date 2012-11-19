〔纽约期市〕期棉下跌,供应过剩忧虑抵消商品市场全面上涨利好

路透纽约11月19日电---美国期棉周一连续第二天收低,因对供需基本面疲软的忧虑及获利了结,抵消了美国能够躲开财政悬崖的新希望.

外界普遍认为,财政悬崖会令美国经济进入衰退.市场对国会两党能达成协议避免堕崖的期望,推动股市和一些大宗商品市场上涨.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的12月棉花期货CTZ2结算价下跌0.68美分,或0.93%,报每磅72.05美分.周五首个通知日及12月合约到期前的展期操作同样令价格承压.

过去两个交易日的卖盘,令市场之前四天8%的涨幅回吐一半.期棉价格此前上扬的原因是空仓回补和一波短暂的终端用户买盘.

6月以来,供应持续稳定且需求赢弱的迹象都令市场上行受限.只在10月突破过这种震荡走势,一度冲高至接近80美分.

"(周四)触及74.5美分的阻力位,现在在横盘振荡,"Vision Financial Markets软商品分析师Boyd Cruel说.

周一政府数据显示,美国作物收割进度与去年一致,15个棉花种植州已完成84%,速度高于五年均值77%.(完)