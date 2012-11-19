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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 07:06 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,因美国财政悬崖谈判有进展迹象

路透纽约11月19日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一随全球股市上涨,因美国应对财政悬崖的谈判有进展迹象.

能源企业涨幅较大,因布兰特原油LCOc1跳涨2.5%至一个月高点.中东暴力冲突升级,引发原油供应担忧.

道达尔(TOT.N)与BP(BP.N)均上涨约3%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.9%.美国标准普尔500指数.SPX.INX收高2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR涨2.15%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.5%.日本企业ADR.BKJP连续第三日上涨,投资者寄望下月选举之后可能出台更多的宽松政策.日本企业ADR指数最近三个交易日上涨了7.5%.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA涨1.45%.(完)

--编译 张涛;审校 白云

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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