〔美国股市〕ADR上涨,因美国财政悬崖谈判有进展迹象

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约11月19日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一随全球股市上涨,因美国应对财政悬崖的谈判有进展迹象.
能源企业涨幅较大,因布兰特原油LCOc1跳涨2.5%至一个月高点.中东暴力冲突升级,引发原油供应担忧.
道达尔(TOT.N)与BP(BP.N)均上涨约3%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.9%.美国标准普尔500指数.SPX.INX收高2%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR涨2.15%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.5%.日本企业ADR.BKJP连续第三日上涨,投资者寄望下月选举之后可能出台更多的宽松政策.日本企业ADR指数最近三个交易日上涨了7.5%.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA涨1.45%.(完)
--编译 张涛;审校 白云
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。