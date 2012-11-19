〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马和海岬型船运价攀升

路透11月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第七日上涨,此前海岬型和巴拿马型船舶运费攀升.

波罗的海乾散货运价指数上涨18点,或1.7%,至1,054点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升约0.9%,至2,369点.日均获利周一增长323美元,至16,734美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨约1.8%或16点至902点.

巴拿马型船舶日均获利增长133美元至7,210美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超灵便型船舶日均获利上涨141美元至7,187美元;灵便型船舶日均获利上升26美元至6,018美元.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

一段时间以来,运输船只供应超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.(完)