澳新经济指标预测--11月20日-11月27日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19日(一)
暂无重要经济数据.
11月20日(二)
0030 澳洲央行会议记录 11月
0815 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话.
11月21日(三)
2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%
永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90
11月22日(四)
暂无重要经济数据
11月23日(五)
暂无重要经济数据
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月26日(一)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 10月 -- 逆差7.91
(年度) -- 逆差8.9
进口(亿新西兰元) -- 41
出口(亿新西兰元) -- 33.1
11月27日(二)
暂无重要经济数据 (完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。