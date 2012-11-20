〔法国评等〕穆迪将法国最高评级调降一个级距至Aa1,因财政前景不明(更新版)

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路透纽约11月19日电---穆迪投资服务公司周一表示,将法国主权债务评级调降一个级距,从Aaa降为Aa1,因该国"经济前景恶化"导致财政前景不明朗.

穆迪还称,维持法国负面的评级展望,由于该国面临结构性挑战,而且"竞争力持续减弱".

标准普尔在1月时将法国的评级从AAA调降一个级距,目前对该国的评级为AA+,展望亦为负面.惠誉的评级则仍为AAA,展望负面.

失去两家机构的Aaa评级将为法国带来问题,因为投资基金通常要求投资组合中的最佳资产拥有至少两家机构给予的最高信用评级.

其次,尽管法国评级仍然很高,但现在已被视为存在很强的信用风险,因此该国借贷成本可能攀升.

"我对此并不感到意外,原因有二:首先,评级机构现在正在比着调降各国评级,再就是由于法国要为没有积极推进改革付出代价."Merk Investments总裁Axel Merk指出.

"问题在于这(调降评级)会否令人警醒,我并不这么认为.法国人太骄傲了.法国一些指标已经略有恶化,但尚不足以令顽固的政客改弦易辙."Merk称.

法国评级被调降后,欧元/美元EUR=从近两周高点下滑0.27%至1.2777.

"市场在法国评级被调降后的下意识反应很可能还要持续一段时间.不过整体而言,与其说这是市场面临的新情况,倒不如说是反映了已经存在的现实."花旗集团的G10全球外汇策略主管Steven Englander说.(完)