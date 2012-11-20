〔金砖国家〕11月19日股汇市收盘纵览

路透11月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月19日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.84%,报977.98点.

中国股市:沪综指周一收市略涨.分析师指出,大盘延续上周的弱势,市场人气沉闷,白酒板块因媒体报导酒鬼酒存食品安全隐患而整体大跌,大盘午后一度跌破2,000点整数关口,创下近46个月新低,但在基建等板块反弹的支持下,大盘最终由跌转升.沪综指.SSEC收报2,016.982点,涨2.257点,或0.11%,盘中最低至1,995.721点,是2009年2月2日以来最低纪录.上海A股今日成交360亿元人民币,较上日的367亿元略减.[.SSCN]

香港股市:进一步弹离上周所及的一个月低位,受能源板块强势扶助.油价上涨,且恒生指数公司意外宣布将昆仑能源纳入恒指成分股,鼓励了较高风险类股的买兴.恒生指数.HSI收高0.5%至21,262.1点,自上周四触及一个月低位以来连续第二个交易日上涨.恒生国企指数.HSCE亦涨0.5%.[.HKCN]

中国汇市:尽管上周五人民币中止此前连续13天触及涨停的走势,但人民币兑美元即期CNY=CFXS周一再现涨停,无视中间价连续第三天低开.市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变,但中间价是否持续走低,以及走低幅度将为市场提供指引.[CNY/CN]

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印度股市:终止六日跌势,小幅上涨,自两个月低点反弹,Bharti Airtel股价上扬,因有更多券商上调其投资评级,汽车股在节日季销量将增加的预期带动下走高.指标BSE指数.BSESN收高0.16%,或29.63点,至18,339点.[.BO][ID:nL4N08Z2PR]

印度汇市:印度卢比自逾两个月低点反弹,受来自监管行的美元卖盘和全球市场弥漫的避险情绪推动.卢比/美元INR=D2收报55.06/07,昨日收报55.1650/1750.[INR/][ID:nL4N08Z2TW]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,401.240点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.17%至745.01点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.74%至31.4900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.32%,报40.2700.

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巴西股市:上涨,自逾三个月低点反弹,此前两周曾大幅下挫,期间电力公司Eletrobras股价重挫至逾15年低点.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.89%,报56,450.86点,有迹象显示美国财政问题协商取得进展后,全球股市上扬.[ID:nL1E8MJ72H]

巴西汇市:巴西雷亚尔几无变动,盘旋在三年半低点附近.雷亚尔/美元BRBYBRL=持平于2.0810,只比上周五触及的2009年5月以来最低位略微高出一点.[ID:nL1E8MJ72M]

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南非股市:上涨,因有券商上调股票评级,且大宗商品价格走高提振Anglo American Platinum和Impala Platinum等铂金企业的股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1.25%,报33,020.13点.综合指数.JALSH收高1.12%,报37,229.64点.[.J][ID:nL5E8MJFRA]

南非汇市:兰特/美元ZAR=D3在清淡交投中走坚,因市场愈发乐观认为美国财政悬崖问题能得到解决,且对欧元区化解债务危机抱有期待.截至1527GMT,兰特/美元报8.8217,高于周五纽约市场收盘位8.8670.[ZAR/][ID:nL5E8MJD0Y](完)