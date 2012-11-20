中日韩将就自贸协议举行部长级会谈

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透金边11月19日电(记者 James Pomfret)---中国政府发言人周一表示，中国将与日本和韩国在柬埔寨就建立一个自由贸易区举行部长级会谈。这也是在近期的外交紧张关系之后，中国向与日本接触迈出了一步。
中日韩三国同意在5月就达成贸易协议开始进行协商，但这一提议因中日钓鱼岛纷争升级而被搁置。
三国约占全球经济总量的五分之一。
中国外交部称，中日领导人没有在峰会上进行直接对话的计划，但三国就自由贸易区的部长级对话将在周二举行。
中国发言人对记者表示，中日韩自由贸易区是整合该地区贸易和经济的重要工具。
一名日本官员证实，会谈定于周二下午举行，与会的有中国商务部长陈德铭和日本经济产业省大臣枝野幸男(Yukio Edano)。
追求自由贸易协议是日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)的主要政策目标之一。
早些时候，中国总理温家宝在金边的东亚峰会间隙会见了韩国总统李明博，同意推进自由贸易会谈。（完）
--编译 靳怡雯;审校 王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。