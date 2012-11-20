《中国报摘》--中国证券报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国人民银行已核准中国证券金融公司在银行间债市发行30亿元短期融资券,期限90天,这意味着银行间市场和股市互通取得重大突破.
* 其他:
--自权威人士处获悉,工信部经过长期调研,对国内铁矿类企业的减税方案已经成型,铁矿类企业综合税负率有望减半征收.
--易方达和华夏基金已分别沪深300ETF产品的募集申购,加上首批发行的嘉实和华泰柏瑞的沪深300ETF产品,市场上沪深300ETF产品有望达四只.
--水利部部长陈雷表示,今冬明春,水利兴修的总投资将较上年增长15%以上.这意味着今冬明春的农田水利建设的总投资有望超过3,364亿元人民币.
--中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,预计今后几年铁矿石价格进入下行通道.
--中国石化集团宣布,其子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成协议,协议资产价格24.6亿美元.
--中国酒业协会发表声明,全国白酒产品基本上都含有塑化剂成份,目前正在研究白酒产品塑化剂含量标准限定.某些媒体在缺乏依据的情况下就断言白酒产品塑化剂超标,这种做法是不负责任的行为.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。