《中国报摘》--中国证券报11月20日

* 头版头条:

--中国人民银行已核准中国证券金融公司在银行间债市发行30亿元短期融资券,期限90天,这意味着银行间市场和股市互通取得重大突破.

* 其他:

--自权威人士处获悉,工信部经过长期调研,对国内铁矿类企业的减税方案已经成型,铁矿类企业综合税负率有望减半征收.

--易方达和华夏基金已分别沪深300ETF产品的募集申购,加上首批发行的嘉实和华泰柏瑞的沪深300ETF产品,市场上沪深300ETF产品有望达四只.

--水利部部长陈雷表示,今冬明春,水利兴修的总投资将较上年增长15%以上.这意味着今冬明春的农田水利建设的总投资有望超过3,364亿元人民币.

--中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,预计今后几年铁矿石价格进入下行通道.

--中国石化集团宣布,其子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成协议,协议资产价格24.6亿美元.

--中国酒业协会发表声明,全国白酒产品基本上都含有塑化剂成份,目前正在研究白酒产品塑化剂含量标准限定.某些媒体在缺乏依据的情况下就断言白酒产品塑化剂超标,这种做法是不负责任的行为.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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