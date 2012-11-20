〔中国能源〕中石化拟24.6亿美元收购尼日利亚一油田区块权益--新华

路透北京11月20日电---中国石油化工集团公司称,通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔公司(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成收购协议,协议资产价格为24.6亿美元.

新华报导称,此次中石化将收购道达尔公司在OML138区块所占全部20%的权益.该交易尚需得到相关政府批准.中石化称,通过此次交易除获得规模可观的资产外,更可以进一步积累和提升深海油田勘探开发的经验和实力.