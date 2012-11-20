〔中国能源〕中石化拟24.6亿美元收购尼日利亚一油田区块权益--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电---中国石油化工集团公司称,通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔公司(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成收购协议,协议资产价格为24.6亿美元.
新华报导称,此次中石化将收购道达尔公司在OML138区块所占全部20%的权益.该交易尚需得到相关政府批准.中石化称,通过此次交易除获得规模可观的资产外,更可以进一步积累和提升深海油田勘探开发的经验和实力.
OML138区块位于西非海域尼日尔三角洲盆地,水深500-1,000,面积906平方公里,为在产油田资产,道达尔公司拥有20%权益,担当作业者.权益可采储量接近1亿桶.
报导并称,主力油田自2012年2月下旬投产后,油田管理和生产运营平稳,目前权益产量2.4万桶/日,区块高峰权益产量2.6万桶/日,合计约130万吨/年.
中国石油化工集团为中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。