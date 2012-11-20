〔中国钢铁〕铁矿类企业减税方案已成型,有望实现减半征收--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月20日电---中国铁矿生产企业的税负有望减轻.中国证券报周二报导,工信部经过较长期的调研,对国内铁矿类企业的减税方案已成型,将会同财政部、国务院减轻企业负担办公室一起上报方案并积极争取通过,有望实现铁矿类企业综合税负率减半征收.
报导指出,目前国内铁矿类企业负担过重,综合税负率约25%,如矿山自用的燃油仍要缴纳增值税,但这部分油是完全内部消耗的,应当予以扣除抵消.减税目标是减掉10-15个百分点.
中证报同日并引述中钢协副会长王晓齐称,明年钢铁行业会比今年略好,但不应有过高期望,预计今后几年铁矿石价格进入下行通道.
王晓齐认为,从中期看,国际国内铁矿石供给量都会增加,这也是矿价向下的重要因素,预计在2016年仅国内就有1亿吨铁精矿增加.
对于市场认为国产铁矿石价格如果低于100美元/吨,会有30%的产能停产.王晓齐表示,国内矿价支撑位在90美元/吨,国内矿山的生存能力远比市场想像的要强.
中国钢铁工业协会此前称,第四季度全国固定资产投资将显着增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势有所改观,但国内钢材价格继续保持回升态势的难度正在加大.[ID:nSB2099919](完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。