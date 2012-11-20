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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:31 BJT

〔全球贵金属〕11月19日SPDR黄金持仓量较上周五下降0.03%

路透11月20日电---全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)周一黄金持仓量较上周五下降0.03%,全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)上周五白银持仓量较上周四减少0.45%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,152,988.9 11月19日 43,166,879.9 11月16日 -13,891.0 -0.03%

iShares 319,578,894.8 11月16日 321,031,011.8 11月15日 -1,452,117.0 -0.45%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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