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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 08:38 BJT

〔澳洲央行〕未来进一步降息可能是合适的--会议记录

路透悉尼11月20日电---澳洲央行称,对降息持开放态度,但11月时认为按兵不动是适当之举,因国内通胀抬头,而且全球环境略有改善.

11月6日会议记录显示,政策委员们提到前几次降息还在发挥效果.此次会议澳洲央行维持利率在3.25%不变.

记录写道:"委员们认为,未来进一步降息可能是合适的."

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