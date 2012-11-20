〔美国个股〕英特尔CEO提前退休,公司向移动领域转型困难重重

路透旧金山/纽约11月19日电---英特尔(INTC.O)首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)将比预期更早退休,该公司称,可能首次从外部挑选继任者,以带动公司完成向移动计算领域的艰难转型.

英特尔称,在预计长达六个月的过渡期内,将从公司内部和外部挑选新任首席执行官.

欧德宁将于5月退休,比公司规定的CEO退休年龄65岁早三年.作为该公司第五任CEO,欧德宁在英特尔工作了近40年,于2005年出任CEO.

董事长Andy Bryant周一接受Barron's采访时称,上周欧德宁告诉他计划退休时自己非常惊讶,并曾试图挽留.他表示考虑外部候选人有利于公司治理,不过同时表示五位内部高层也都是"不错的"领导人.

Bryant称:"在向平板电脑和电话市场转型中,我们确实面临着很大的问题,他已经做好准备让下一代打响这些战役."

作为个人电脑处理器市场龙头老大,英特尔在移动领域发展缓慢,苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone及其它流行移动设备都采用英国ARMARM.L技术.

"我们都知道现在大家都用智能手机和平板电脑.这是英特尔对阵ARM的时代,所以新鲜血液和新视角或许是有好处的."Evercore分析师Patrick Wang表示.

英特尔称,将提拔三名高管担任副总裁:Renee James负责软件,Brian Krzanich担任首席运营官并监督制造环节,Stacy Smith担任首席财务官兼公司策略主管.

Smith和Krzanich曾被视作CEO的热门人选.

"人们对Stacy(Smith)比较适应,"Williams金融分析师Cody Acree称,如果是他领导会更加连贯.

Krzanich在英特尔已有30年,以提高工厂效率闻名.他于去年3月被提拔为首席运营官,实际上已经具备竞选CEO的地位.

分析师称,James的工作重点在软件而非硬件,意味着她不太可能升为CEO.

Barron's称,Bryant指出Krzanich, Smith,James,以及英特尔资本主管Arvind Sodhani和负责推动向移动领域转型的Dadi Perlmutter,是对英特尔未来十分重要的领导人.

**一个时代的结束**

英特尔自1968年成立以来,CEO都是从内部拔擢.分析师表示,但外界益发认为英特尔协助创建的"个人电脑时代",可能接近结束,这可以解释英特尔为何有意愿向外部寻求接任者.

"之前几次CEO的交接过程,内部候选者都有做好万全准备.但如果如今英特尔董事会向外部征才以带进新的技术,这将表示欠缺可以任命的继任者,且交接过程会比较长,"Longbow Research分析师JoAnne Feeney表示.

随着中国经济成长放缓及欧美经济蹒跚,今年全球个人电脑出货量料将小幅下滑,为2001年以来首次出现年度衰退.

英特尔目前工厂的产能利用率不到50%,其将未使用的空间和设备,改建成更为先进的生产线.

英尔特向来是个人电脑晶片市场龙头厂商,尤其是与微软(MSFT.O)组成"Wintel"联盟后,缔造高获利率,并拿下80%的市占率.

但其功能强大的个人电脑处理器却难以适用于以电池为电力的智能手机和平板电脑.其使在智能手机的市占率不到1%,落后于高通(QCOM.O)、三星电子(005930.KS)及ARM Holdings等业者.

这让一些原本已担心全球经济不振的投资者,要问英特尔的霸权时代是否已经结束了,以及该公司是否有获利的潜力及营收成长可能将有限.

英特尔股价周一在Nasdaq小升0.3%至20.25美元.(完)