〔中国橡胶〕轮胎企业拟建共同稳定基金,以规避橡胶成本波动--报载

路透上海11月20日电---上海证券报周二报导,为规避橡胶成本大起大落的风险,中国大型轮胎企业酝酿建立共同稳定基金,旨在增强对天然橡胶的定价权.

报导称,对于橡胶价格剧烈波动给轮胎企业带来的影响,中国橡胶工业协会一直与轮胎企业探讨解决办法,目前杭州中策已提出建立橡胶稳定基金的初步实施方案.

橡胶工业协会认为,稳定基金的方案应该是可行的,如果能实施,企业就可以掌握市场主动权,实现健康发展,协会将选择适当时机对该方案进行专门研讨.

由于天然橡胶的农产品和大宗贸易产品属性,近年来,天然橡胶在市场上已不仅仅作为生产资料,而是更多地表现为金融产品属性,其价格表现也不仅仅受供求关系的影响,更多地受到国际政治经济形势、大宗商品价格和国内外资本炒作等因素影响,近年来国际市场上天然橡胶价格大幅波动成为常态.

而天然橡胶成本占轮胎生产成本的40%以上,橡胶价格的巨幅波动使轮胎企业在成本控制方面难度大大增加.

中国证券报上周引述权威人士称,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15-20万吨天然橡胶工作已启动;年底前收储数量为6万吨,价格为24,600元人民币/吨,以从现货市场购买为主.[ID:nSB2103841](完)