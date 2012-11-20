〔中国橡胶〕轮胎企业拟建共同稳定基金,以规避橡胶成本波动--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月20日电---上海证券报周二报导,为规避橡胶成本大起大落的风险,中国大型轮胎企业酝酿建立共同稳定基金,旨在增强对天然橡胶的定价权.
报导称,对于橡胶价格剧烈波动给轮胎企业带来的影响,中国橡胶工业协会一直与轮胎企业探讨解决办法,目前杭州中策已提出建立橡胶稳定基金的初步实施方案.
橡胶工业协会认为,稳定基金的方案应该是可行的,如果能实施,企业就可以掌握市场主动权,实现健康发展,协会将选择适当时机对该方案进行专门研讨.
由于天然橡胶的农产品和大宗贸易产品属性,近年来,天然橡胶在市场上已不仅仅作为生产资料,而是更多地表现为金融产品属性,其价格表现也不仅仅受供求关系的影响,更多地受到国际政治经济形势、大宗商品价格和国内外资本炒作等因素影响,近年来国际市场上天然橡胶价格大幅波动成为常态.
而天然橡胶成本占轮胎生产成本的40%以上,橡胶价格的巨幅波动使轮胎企业在成本控制方面难度大大增加.
中国证券报上周引述权威人士称,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15-20万吨天然橡胶工作已启动;年底前收储数量为6万吨,价格为24,600元人民币/吨,以从现货市场购买为主.[ID:nSB2103841](完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。