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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:51 BJT

《全球重要经济事件一览表》--11月20日-11月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(二)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--日本央行公布货币政策决议.

悉尼--澳洲央行公布11月6日货币政策会议记录(0030).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲经济发展委员会年会上讲话(0700).

贝尔格莱德--国际货币基金组织(IMF)代表团对塞尔维亚2013年财政案和可能发放的新备用贷款进行评估(最后一天).

11月21日(三)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).

伦敦--英国央行公布11月7-8日会议记录.

苏黎世--瑞士央行公布2012年11月统计报告和银行业统计报告(0800).

11月22日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议.无利率决议.

11月23日(五)

暂无重要经济事件.

11月25日(日)

东京--日本央行公布10月30日货币政策会议记录(2350).

11月26日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术援助与合作委员会会议.

11月27日(二)

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 梁睿雪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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