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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值3.34%
  国开行[CHDB.UL]不超过60亿元三年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值3.87%
  国开行不超过60亿元五年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值4.12%
  国开行不超过60亿元七年固息债9:30-11:10招标,利率预测均值4.27%
  国开行不超过60亿元10年固息债9:30-11:10招标,利率预测均值4.37%
  建行(601939.SS)50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中信建投证券主承
  建行(0939.HK)350亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中信建投证券主承
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行/农行等主承 
  大唐集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和光大银行主承
  连云港港口集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行和光大银行主承
  东南网架(002135.SZ)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  中炬高新(600872.SS)4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 
  广东温氏集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  大连装备制造投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
  山东省商业集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 
  天津市地下铁道集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工行和浦发银行主承
  现代投资(000900.SZ)9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
  青岛啤酒集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 
  国栋建设(600321.SS)4亿元三年期中票簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承  
  红豆集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  嘉兴市高等级公路投资公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  漳州九龙江6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  漳州九龙江6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  广西建工3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  北京基础设施投资20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行和北京银行主承                              
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  二、新债上市:                        
   
  南通天生港发电公司4亿元一年期短融041260083,票面利率4.90%
  山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融041260082,票面利率4.82% 
  鲁阳股份(002088.SZ)1亿元一年期短融041258065,票面利率6.50%
  珠江啤酒(002461.SZ)1亿元一年期短融041262049,票面利率5.10%
  浙江天圣集团7亿元一年期短融041252054,票面利率6.00%
  巨力集团4亿元一年期短融041259069,票面利率5.90%
  山东安德利集团2.5亿元一年期短融041259070,票面利率5.70%
  乐清中小企业1.7亿元两年期集合票据1283032,票面利率6.00%
  合肥中小企业2.1亿元三年期集合票据1283033,票面利率6.50%
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  三、缴款: 

  进出口银行147.40亿元三年期固息债120322,票面利率3.80% 
  财政部115.95亿元三年期固息电子储蓄国债121713,票面利率4.76%
  财政部80亿元五年期固息电子储蓄国债121714,,票面利率5.32%
  曲靖银行1.2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220018,票面利率7.00%
  中国石化(600028.SS)100亿元九个月期超短融
  中国航空油料集团20亿元六个月期超短融
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)15亿元九个月期超短融
  中化蓝天集团40亿元一年期短融
  上港集团(600018.SS)10亿元一年期短融
  上港集团10亿元一年期短融
  福建能源集团6亿元一年期短融 
  重庆文化资产公司5.8亿元五年期中票
  四川成渝高速公路公司5亿元五年期中票       
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  四、还本付息:

  财政部150亿元三年期固息储蓄国债091708到期兑付,票面利率3.73%
  中国核工业建设集团6亿元三年期中票0982152到期兑付,票面利率4.20%
  天津银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092009付息,票面利率5.40%
  北京能源投资公司15亿元五年期中票0982150付息,票面利率4.88%
  国家开发投资公司40亿元五年期中票0982151付息,票面利率4.79%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --为扩大业务规模,中国证券金融股份有限公司融资手段已从增资扩股,放手实施到债券市
场.中国证券报周二报导,证金公司已获批30亿元人民币的短期融资券发行额度,期限三个月.
目前前期准备工作已基本完成,拟近日择机发行.[ID:nSB2107419]

  --中国财政部公告称,将于周四(22日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款
量500亿元人民币,期限六个月.[ID:nSB2088503]
  
  国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇

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