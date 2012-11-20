《中国债券市场每日交易备忘》--11月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值3.34% 国开行[CHDB.UL]不超过60亿元三年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值3.87% 国开行不超过60亿元五年固息债9:30-10:30招标,利率预测均值4.12% 国开行不超过60亿元七年固息债9:30-11:10招标,利率预测均值4.27% 国开行不超过60亿元10年固息债9:30-11:10招标,利率预测均值4.37% 建行( 601939.SS )50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中信建投证券主承 建行( 0939.HK )350亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中信建投证券主承 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行/农行等主承 大唐集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和光大银行主承 连云港港口集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行和光大银行主承 东南网架( 002135.SZ )30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 中炬高新( 600872.SS )4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 广东温氏集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 大连装备制造投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 山东省商业集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 天津市地下铁道集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工行和浦发银行主承 现代投资( 000900.SZ )9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 青岛啤酒集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 国栋建设( 600321.SS )4亿元三年期中票簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 红豆集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 嘉兴市高等级公路投资公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 漳州九龙江6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 漳州九龙江6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 广西建工3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 北京基础设施投资20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行和北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 南通天生港发电公司4亿元一年期短融041260083,票面利率4.90% 山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融041260082,票面利率4.82% 鲁阳股份( 002088.SZ )1亿元一年期短融041258065,票面利率6.50% 珠江啤酒( 002461.SZ )1亿元一年期短融041262049,票面利率5.10% 浙江天圣集团7亿元一年期短融041252054,票面利率6.00% 巨力集团4亿元一年期短融041259069,票面利率5.90% 山东安德利集团2.5亿元一年期短融041259070,票面利率5.70% 乐清中小企业1.7亿元两年期集合票据1283032,票面利率6.00% 合肥中小企业2.1亿元三年期集合票据1283033,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行147.40亿元三年期固息债120322,票面利率3.80% 财政部115.95亿元三年期固息电子储蓄国债121713,票面利率4.76% 财政部80亿元五年期固息电子储蓄国债121714,,票面利率5.32% 曲靖银行1.2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220018,票面利率7.00% 中国石化( 600028.SS )100亿元九个月期超短融 中国航空油料集团20亿元六个月期超短融 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )15亿元九个月期超短融 中化蓝天集团40亿元一年期短融 上港集团( 600018.SS )10亿元一年期短融 上港集团10亿元一年期短融 福建能源集团6亿元一年期短融 重庆文化资产公司5.8亿元五年期中票 四川成渝高速公路公司5亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 财政部150亿元三年期固息储蓄国债091708到期兑付,票面利率3.73% 中国核工业建设集团6亿元三年期中票0982152到期兑付,票面利率4.20% 天津银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092009付息,票面利率5.40% 北京能源投资公司15亿元五年期中票0982150付息,票面利率4.88% 国家开发投资公司40亿元五年期中票0982151付息,票面利率4.79% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为扩大业务规模,中国证券金融股份有限公司融资手段已从增资扩股,放手实施到债券市 场.中国证券报周二报导,证金公司已获批30亿元人民币的短期融资券发行额度,期限三个月. 目前前期准备工作已基本完成,拟近日择机发行.[ID:nSB2107419] --中国财政部公告称,将于周四(22日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款 量500亿元人民币,期限六个月.[ID:nSB2088503] 国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇