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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆重返104上方,市场人气并非全然负面

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* 日股日经指数仅小幅上升,但韩股综合股价指数已攀升0.73%,跟随美股涨势

* 欧元/日圆回到104.00上方,脱离103.84的低点

* 美元/日圆走强扶助欧元/日圆走势,美元现已远离隔夜低点81.10日圆以及上周五低位80.90

* 在104.50之前仍有欧元/日圆卖单,关注一些期权水准

* 昨日高位104.25上方有一些小规模停止单,在104.50-60上方更多(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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