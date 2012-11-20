〔中国食品〕白酒重点企业产品塑化剂含量均低于食品标准值--酒业协会

路透上海11月20日电---食品安全问题在中国日益受重视之际,白酒行业因媒体报导塑化剂超标而被置于风口浪尖.对此,中国酒业协会发表声明称,目前全国白酒重点企业的白酒产品,塑化剂含量指标均低于食品标准值.

刊登在酒业协会的声明表示,通过对全国白酒产品大量全面的测定,白酒产品中基本上都含有塑化剂成份.最高2.32mg/kg,最低0.495mg/kg,平均0.537mg/kg.其中高档白酒含量较高,低档白酒含量较低.

酒业协会表示,白酒生产过程中自身发酵环节不产生塑化剂,主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装、成品酒塑料桶包装等.

具体来说,溶进白酒产品塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,目前所有白酒企业都在使用该设备.每10米乳胶管可在白酒中增加塑化剂含量0.1mg/kg,有的企业用一次酒泵(50米乳胶管),还有的企业多达4-5次.其他塑料制品、设备,不同企业使用不同,因此产品的塑化剂含量各不相同.

另外,塑料袋、瓶装的成品酒,随着时间推移,产品中的塑化剂含量会逐渐增高.

酒业协会指出,在2011年6月获知白酒产品中含有塑化剂有关信息后,当年12月下发通知,要求白酒企业禁止在白酒生产、贮存、销售过程中使用塑料制品,加强对接触白酒的塑料瓶盖的检测.目前中国白酒规模以上企业产品中,塑化剂含量远远低于国外相关食品标准中对塑化剂含量指标的规定.

21世纪经济报 道旗下的21世纪网周一刊发《致命危机：酒鬼酒塑化剂超标260%》的调查,酒鬼酒(000799.SZ)当日停牌,白酒板块亦受拖累.

被报导点名指塑化剂超标的酒鬼酒(000799.SZ)公告,为核实相关报导,公司股票今日继续停牌,待刊登相关核查公告后复牌.

中国目前主要的酒类上市公司有贵州茅台(600519.SS)、五粮液(000858.SZ)、山西汾酒(600809.SS)、沱牌舍得(600702.SS)、水井坊(600779.SS)、古井贡酒(000596.SZ)等.

2011年6月,台湾产果汁饮料等产品一度因塑化剂污染而被暂停进口.事件起因为不肖业者将塑化剂的一种DEHP(邻苯二甲酸二酯)当作起云剂的配方.至于起云剂的用途,是由于食品多为水溶性,为了要让油溶成分能进入水性系统,因此业者不得已使用乳化剂或乳液,使饮料看起来有云雾感,看起来更好吃.

塑化剂(增塑剂)是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工,可合法用于工业用途.但在台湾相关食品被检出含有塑化剂后,中国卫生部已将邻苯二甲酸酯(酞酸酯)类物质,列入食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单.(完)

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