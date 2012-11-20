〔韩国财政〕无须采取新举措抑制外资流入--企划财政部副部长

欧股业绩：德国电讯对英国电讯持股减记22亿欧元，导致第四季净亏
路透德国波恩3月2日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)将对英国电讯(British Telecom)的持股减记22亿欧元(23亿美元)，导致第四季净亏21.2亿欧元，上年同期为盈利9.46亿欧元。
路透首尔11月20日电---韩国企划财政部副部长申霁润周二表示,韩国并不认为目前市况需要新的监管措施来降低外资快速流入带来的风险.
申霁润对记者称,当前情况并不需要采取额外监管,但补充称韩国政府做好了采取行动的准备.
韩国决策者对韩元/美元KRW=近期升值表示担心,指称其脱离韩国疲弱的经济基本面.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
路透德国波恩3月2日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)将对英国电讯(British Telecom)的持股减记22亿欧元(23亿美元)，导致第四季净亏21.2亿欧元，上年同期为盈利9.46亿欧元。
路透3月2日 - 澳洲股市周四大幅反弹，中止五日连跌，因全球制造业活动走强以及美国总统特朗普承诺将刺激经济增长，都支撑了市场人气。
路透台北3月2日 - 台湾股市周四收小涨，终止连三黑。分析师表示，因市场担心美国联准会(FED)本月中 将升息，外资买盘偏观望，今天台股开高走低，且一度跌破月线9,658.31点，但尾盘拉升并收小红，显示多头 尚未露败相，料明日大盘跌幅可望趋缓。 台湾加权股价指数 收涨0.18%至9,691.80点；今日成交初值 为1,015.99亿台币，上交易 日修正后为999.16亿。 〞最近大盘都开高走低，主要是大家担心月中美国要升息，毕竟外资在台股累积了很多买超的量。〞台新 投顾分析师黄文清说。 他表示，这波外资汇入亚洲以台湾汇入量最多，受市场预期本月中旬美国升息机率升高影响，加上今年以 来台币升幅相当可观，上市柜公司汇损压力不小，造成今天大盘呈钜幅震荡，惟从月线失而复得观察，料明天 大盘跌势将趋缓，指数将呈横向整理。 兆丰国际投顾一不愿具名分析师亦称，近日台股相对其他亚股表现偏弱，主要是市场预期美国FED本月中 旬升息机率升高，使得外资对买超台股偏观望，大型权值股走势亦偏弱。