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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 09:33 BJT

〔韩国财政〕无须采取新举措抑制外资流入--企划财政部副部长

路透首尔11月20日电---韩国企划财政部副部长申霁润周二表示,韩国并不认为目前市况需要新的监管措施来降低外资快速流入带来的风险.

申霁润对记者称,当前情况并不需要采取额外监管,但补充称韩国政府做好了采取行动的准备.

韩国决策者对韩元/美元KRW=近期升值表示担心,指称其脱离韩国疲弱的经济基本面.(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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