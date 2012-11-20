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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 09:31 BJT

《中国重要政经日程》--11月20日

=============================今日重要政经日程==========================

11/20(二)

--中国国务院总理温家宝18-21日出席在柬埔寨金边举行的第15次中国-东盟（10+1)领导人会议、东盟与中日韩(10+3)合作15周年纪念峰会和第七届东亚峰会,并对柬埔寨和泰国进行正式访问.

*--新浪2012年金麒麟论坛在北京召开.

--2012年网易金融论坛在北京举行.

=============================近日重要政经日程==========================

11/21(三)

--国新办就中国应对气候变化的政策与行动2012年度报告举行新闻发布会.

11/22(四)

--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.

11/24(六)

--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.

11/27(二)

--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.

11/28(三)

--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).

11/29(四)

--财经2013年会:预测与战略(第二日).

--第八届北京金博会召开,至12月2日.

11/30(五)

--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李文科

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