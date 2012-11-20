版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 09:31 BJT

〔全球金市〕金价昨日扬升后持稳,穆迪调降法国债信评级打压人气

路透新加坡11月20日电---金价周二几无变动,守住上日受中东紧张局势带动的逾1%涨幅;但美元走强打压市场人气,此前穆迪下调法国债信评级.

0101GMT,现货金XAU=变动不大,报每盎司1,731.26美元.周一录得约两周来的最大单日涨幅.

美国期金GCcv1微跌0.2%至1,731.80美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐