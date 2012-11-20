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债券 | 2012年 11月 20日 星期二 10:42 BJT

〔美国个股〕沃尔玛提前派息时间,意在避免财政悬崖

路透11月19日电---沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周一成为目前将派息时间提前的最大企业,派息时间从明年1月初提前至今年12月底,以便帮助股东避免因财政悬崖而遭遇税率增加的情况.

这家全球最大零售商改变派息时间,按照目前税率计算,将给予包括创始人Sam Walton家族等股东总计约13.4亿美元的股息.

对零售商而言会计年度通常在1月底结束,因此他们的派息时间往往与其类型的公司不同.例如,艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)已计划在12月派息.

沃尔玛在声明中表示,"未来几周可能解决不了复杂的财政和联邦税率问题,尽管政府与国会之间正在诚挚展开化解财政悬崖相关细节问题的协商."

"鉴于这个不确定性,董事会决定将派息时间提前数日到2012年,符合我们股东的最大利益."

若在国会不采取行动的情况下,股息税率将升至一般所得税税率的水平,对大型公司而言高达39.6%.

沃尔玛董事会同意将季度派息时间从明年1月2日调整至今年12月27日,每股股息为39.75美分.与派息相关的登记日仍为12月7日.

沃尔玛股价在纽约证交所涨近1.5%,收报69.02美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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