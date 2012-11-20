〔美国个股〕沃尔玛提前派息时间,意在避免财政悬崖

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透11月19日电---沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周一成为目前将派息时间提前的最大企业,派息时间从明年1月初提前至今年12月底,以便帮助股东避免因财政悬崖而遭遇税率增加的情况.
这家全球最大零售商改变派息时间,按照目前税率计算,将给予包括创始人Sam Walton家族等股东总计约13.4亿美元的股息.
对零售商而言会计年度通常在1月底结束,因此他们的派息时间往往与其类型的公司不同.例如,艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)已计划在12月派息.
沃尔玛在声明中表示,"未来几周可能解决不了复杂的财政和联邦税率问题,尽管政府与国会之间正在诚挚展开化解财政悬崖相关细节问题的协商."
"鉴于这个不确定性,董事会决定将派息时间提前数日到2012年,符合我们股东的最大利益."
若在国会不采取行动的情况下,股息税率将升至一般所得税税率的水平,对大型公司而言高达39.6%.
沃尔玛董事会同意将季度派息时间从明年1月2日调整至今年12月27日,每股股息为39.75美分.与派息相关的登记日仍为12月7日.
沃尔玛股价在纽约证交所涨近1.5%,收报69.02美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
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