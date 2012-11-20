版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 09:49 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货上涨,因美国冬麦优良率降至11月纪录低点

路透悉尼11月20日电---美国小麦期货周二第二天上涨,此前美国农业部称冬麦优良率降至11月纪录低点.

12月小麦期货WZ2上涨0.3%,至每蒲式耳8.44-1/4美元,周一收高0.5%.

1月大豆期货SF3上涨0.29%,至每蒲式耳13.98-3/4美元,周一攀升0.8%.

12月玉米期货CZ2持平于每蒲式耳7.38-3/4美元.昨日跳涨1.6%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐