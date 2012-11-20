〔企业并购〕天齐集团向锂矿企业Talison Lithium发出正式收购要约

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月19日电---成都天齐实业(集团)有限公司周一表示,其已向锂矿企业Talison Lithium Ltd TLH.TO发出正式收购要约,后者估值8.06亿加元(或8.0331亿美元),这超过了Talison Lithium与Rockwood Holdings Inc ROC.N签订的友好协议.
收购要约是通过天齐集团旗下
Windfield Holdings Pty(文菲尔德)提出的,每股收购报价为7.15加元,较Rockwood提出的收购要约每股高出0.65加元,后者为Talison估值7.24亿加元.
Talison确认了天齐集团的收购要约,并称其董事会将开会讨论此要约,但称基于其与Rockwood达成的协议,尚未决定天齐集团提出的收购要约是否被定义为"优良提议".(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。