〔企业并购〕天齐集团向锂矿企业Talison Lithium发出正式收购要约

路透11月19日电---成都天齐实业(集团)有限公司周一表示,其已向锂矿企业Talison Lithium Ltd TLH.TO发出正式收购要约,后者估值8.06亿加元(或8.0331亿美元),这超过了Talison Lithium与Rockwood Holdings Inc ROC.N签订的友好协议.

收购要约是通过天齐集团旗下

Windfield Holdings Pty(文菲尔德)提出的,每股收购报价为7.15加元,较Rockwood提出的收购要约每股高出0.65加元,后者为Talison估值7.24亿加元.

Talison确认了天齐集团的收购要约,并称其董事会将开会讨论此要约,但称基于其与Rockwood达成的协议,尚未决定天齐集团提出的收购要约是否被定义为"优良提议".(完)