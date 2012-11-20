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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 10:01 BJT

〔金属期市〕LME期铜从两周高位回落,希腊料获救援提供支撑

路透新加坡11月20日电---伦敦期铜周二从上日触及的两周高位小幅回落.当时美国楼市显示出意外的活力,而希腊料将获得新一批援助,提振风险偏好,缓解对金属需求的担忧.

0130GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨7,753.25美元,回吐上日涨幅.

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