〔中国公开市场〕逆回购到期滚动操作维稳资金面,利率持平仍是风向标(更新版)

(新增市场评论和央行公告)
* 今日进行1,140亿元逆回购,较上周同期减近四成
* 但操作规模接近到期量,对资金面影响较为中性
* 逆回购利率继续持平,依旧是主要关注指标
路透上海11月20日电---中国央行周二公开市场进行了1,140亿元人民币的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与今日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.
至于逆回购利率方面,各品种中标利率均继续持平.而且从近期二级市场七天回购利率围绕3.35%的波动走势来看,公开市场逆回购利率依旧是资金市场主要关注指标.
北京一银行交易员称,今日公开市场操作规模"正好把逆回购(到期量)填平了啊,利率也缺乏调整的理由."
央行公告显示,今日稍早公开市场进行了1,140亿元逆回购操作.其中七天期690亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期450亿元,中标利率也仍持稳在3.60%.
今日公开市场共有1,200亿元逆回购到期;上周二央行公开市场逆回购操作量为1,860亿元.上周央行公开市场连续第二周净回笼,总额750亿元.由于资金面仍维持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.[CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
具体逆回购操作上,10月以后,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 1,140
(周四) 待定
央票到期 150
正回购到期 --
逆回购到期 2,420
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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