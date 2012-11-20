〔中国公开市场〕逆回购到期滚动操作维稳资金面,利率持平仍是风向标(更新版)

台湾股市：收小涨终止连三黑，市场忧美FED月中升息外资买盘偏观望

路透台北3月2日 - 台湾股市周四收小涨，终止连三黑。分析师表示，因市场担心美国联准会(FED)本月中 将升息，外资买盘偏观望，今天台股开高走低，且一度跌破月线9,658.31点，但尾盘拉升并收小红，显示多头 尚未露败相，料明日大盘跌幅可望趋缓。 台湾加权股价指数 收涨0.18%至9,691.80点；今日成交初值 为1,015.99亿台币，上交易 日修正后为999.16亿。 〞最近大盘都开高走低，主要是大家担心月中美国要升息，毕竟外资在台股累积了很多买超的量。〞台新 投顾分析师黄文清说。 他表示，这波外资汇入亚洲以台湾汇入量最多，受市场预期本月中旬美国升息机率升高影响，加上今年以 来台币升幅相当可观，上市柜公司汇损压力不小，造成今天大盘呈钜幅震荡，惟从月线失而复得观察，料明天 大盘跌势将趋缓，指数将呈横向整理。 兆丰国际投顾一不愿具名分析师亦称，近日台股相对其他亚股表现偏弱，主要是市场预期美国FED本月中 旬升息机率升高，使得外资对买超台股偏观望，大型权值股走势亦偏弱。