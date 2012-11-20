〔中国数据〕10月实际FDI同比连续第五个月下降,外贸目标难完成--商务部(更新版)

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* 中国10月实际FDI同比连续第五个月下降

* 美国对华投资转降为增

* 今年外贸增长目标难完成

路透北京11月20日电---中国10月全国实际使用外资(FDI)同比连续第五个月下降.尽管商务部发言人称对中国吸引外资增长仍有信心,但今年全年外贸增长目标仍难完成.

商务部周二公布,10月全国实际使用外资金额83.1亿美元,同比下降0.24%;1-10月全国实际使用外资金额917.4亿美元,同比下降3.45%.

不过,10月美对华投资转降为增,实际投入外资金额27亿美元,同比增长5.3%(1-9月下降0.63%);日本对华投资亦同比增长10.9%达60.8亿美元.

"美国对中国投资增长前几个月已经出现,无论是对外投资还是对华投资,都应该放在更长的时间来考虑,可能是一两个大项目."商务部新闻发言人沈丹阳表示,"我们有信心,中国吸引外资仍然会增长."

他并指出,中国对外投资高速增长,与中国企业走出去及国际竞争力提升有关,中国现在更注重提升外资的水平,特别是服务业利用外资保持增长态势.

1-10月,服务业实际使用外资437.2亿美元,同比下降1.8%,占全国的47.7%.其中,房地产实际使用外资下降6.14%.卫生、社会保障和社会福利业v,信息传输计算机服务和软件业等行业实际使用外资同比增长较快,分别增长151.8%和29.1%.

对外直接投资方面,1-10月中国境内投资者共对全球126个国家和地区的3,254家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资581.7亿美元,同比增长25.8%.

针对近期人民币汇率的持续走强,是否会带来对外贸企业的压力,沈丹阳称,目前人民币汇率机制是由市场决定的,不是商务部,甚至央行能决定的.

此前数据显示,9月全国实际使用外资(FDI)金额84.3亿美元,同比下降6.8%.1-9月全国实际使用外资金额834.2亿美元,同比下降3.8%.[ID:nSB2046073]

历史数据实际投资额(亿美元)CNFDI=ECI:

--------------------------2012年--------------------------- ----------2011年----------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45

**外贸增长目标难完成**

针对今年外贸目标能否完成,沈丹阳称,中国最大的贸易伙伴第一是美国,第二是欧盟,第三是东盟,第四是日本,其中对欧盟出口增长是负的,对日本的出口增长也降低,完成全年10%左右的外贸增长目标很困难.

"至于今年能完成多少,现在很难测算,现在部里还没有定论,我们会千方百计保持外贸稳定增长,保持外贸份额稳定增长."他称,尽管如此,但增长方式转变,出口结构调整,中国的外贸仍然是可圈可点.中国外贸在全球范围的份额原来在10.4%,今年有可能增长.

他并表示,在应对贸易摩擦方面中国有很多措施,一种是利用WTO争端解决机制,对双边贸易磋商过程中没有达成一致的可以诉至WTO;第二是支持中国企业在相关贸易救济调查实施司法诉讼.加入WTO11年来,中国累计起诉11起,目前有八起裁决,中国多数获胜.

"随着中国在全球贸易份额的上升,贸易摩擦将不可避免."沈丹阳称.(完)