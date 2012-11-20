《交易视点》社会融资总量高估了中国企业的投资需求--中金

路透北京11月20日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，最近社会融资总量增速持续回升，与企业存款增量却没有同步跟上，表明大部分融资都没有转换为企业的流动性，这意味着企业投资可用的资金远低于融资获得的资金，投资意愿也没有显着增强。

那么这些融资的资金都到哪儿去了呢？这可能是企业用于支付人工成本、债务利息以及政府税收；通过委托、信托贷款或理财的形式以高利率转借给中小企业进行了套利行为。这导致社会融资总量夸大了企业部门作为一个整体从居民或金融部门获得的实际资金量。

**社会融资总量高估了企业的投资需求**

尽管10月贷款增量低于预期，但非贷款融资保持高增长，连续两个月增量超过贷款，带动社会融资总量增速持续回升。与此同时，无论是贷款还是债券，中长期融资的占比都持续提高，似乎也预示着企业的投资需求在逐步回升。

但是在具有前瞻性的融资数据改善的情况下，M1增速却始终没有同步显着回升，而在过去经济复苏阶段，两者的走势往往是一致的。

如果比较社会融资总量与企业存款增量会更加清楚，可以看到过去企业最终获得的资金大约是融资量的1/2-1/3，但今年以来企业存款增量只有融资增量的1/6，即大部分融资都没有转换为企业的流动性，这意味着企业投资可用的资金远低于融资获得的资金。

而在企业存款内部，活期存款的占比也在下降，显示企业即使有资金，也更倾向于储蓄而不是投资。

以上证据表明企业尽管进行了大量的融资，但可用的投资资金并没有明显增加，投资意愿也没有显着增强。那么这些融资的资金都到哪儿去了呢？

第一，企业的融资资金中用于支付人工成本、债务利息以及政府税收的比例不断上升，导致居民存款、银行利润以及机关团体存款的增速均高于企业存款增速。

第二，借助脱媒化能够以低利率债券融资的大企业，可以通过委托、信托贷款或理财的形式以高利率转借给中小企业，这种套利行为导致一笔真实的融资需求可能通过数倍的社会融资总量来实现，即社会融资总量夸大了企业部门作为一个整体从居民或金融部门获得的实际资金量。

第三，企业为了应对未来的债务到期高峰，提前通过中长期融资缓解短期的偿债压力。由于企业发债会选择利率较低、审批较松的时间窗口，所以不可能与原有债务到期的时间完全匹配，这样就会造成短期内企业的总体债务在上升，但未来随着债务到期量的加大，社会融资量有重新回落的可能。

**10月外汇占款远低于预期是否意味着流动性不容乐观？**

11月下旬市场的关注点将重新转向资金面，上周公布的10月份外汇占款增量再次大幅回落至500亿元以下，加上央行公开市场操作已连续两周保持净回笼，引起市场对后续资金面重新趋紧的担忧。

不过我们认为11月下旬资金面紧张的程度将弱于10月下旬。首先，10月下旬有近5000亿元的财政存款缴纳，而11月下旬通常是投放的。

其次，公开市场逆回购到期量的高峰期已过，接下来两周平均单周只有2000亿元的到期量，远低于10月下旬4000亿元的到期量。

第三，上周十八大结束后的两个交易日，人民币中间价和成交价均有所贬值，并存在着一些央行干预的迹象，我们猜测央行释放了更多的人民币来满足市场的结汇需求，11 月外汇占款增量相对于10月份的地量会有所改善。

10月份金融机构外汇占款增量大幅下降以及9月份央行外汇占款增量显着低于金融机构外汇占款增量，显示尽管市场的结汇需求很强，但央行并没有主动大量买入美元，导致商业银行累积的美元头寸较多，从而也限制了商业银行与客户之间进行结汇的意愿。

从长期来看，央行减少对外汇市场的干预，由市场主导定价权，有利于加快人民币的国际化，提高跨境贸易中人民币结算的比例，并进一步降低出口商的结汇需求。

但短期来看，较高的贸易顺差、FDI的持续流入以及欧美经济复苏依然缓慢使得市场的结汇需求难以下降，如果央行不通过主动购汇投放货币进行干预，而采取逆回购的方式增加银行间流动性，那么短期将导致人民币货币市场利率维持在高位，较高的息差收益将进一步推高人民币，不利于经济的复苏，长期会提升全社会的资产负债率，增大债务风险。

我们倾向于认为央行在未来仍会增加购汇力度，使得央行的外汇占款增量不大幅低于金融机构的外汇占款增量，流动性将继续改善。在资金面的支撑下，收益率整体而言易降难升。(完)

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